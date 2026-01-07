Повалив на землю і "добив" сокирою: на Дніпропетровщині хлопець жорстоко розправився із вітчимом

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Дніпровської області, передає RegioNews.

Це сталось 2 січня. Як зʼясували правоохоронці, між 21-річним хлопцем та його вітчимом сталась сварка. Згодом конфлікт перевірив у бійку: внаслідок побиття старший чоловік помер. Пасинок втік з місця злочину.

Відомо, що 21-річний хлопець завдав вітчиму кілька ударів руками по голові та тулубу. Після того як чоловік упав, хлопець бив його сокирою.

Зараз він знаходиться під вартою. 21-річному хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

