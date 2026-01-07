14:56  07 січня
07 січня 2026, 18:50

Повалив на землю і "добив" сокирою: на Дніпропетровщині хлопець жорстоко розправився із вітчимом

Фото: Нацполіція
Правоохоронці затримали 21-річного жителя Нікопольського района. Його підозрюють у вбивства вітчима

Про це повідомляє поліція Дніпровської області, передає RegioNews.

Це сталось 2 січня. Як зʼясували правоохоронці, між 21-річним хлопцем та його вітчимом сталась сварка. Згодом конфлікт перевірив у бійку: внаслідок побиття старший чоловік помер. Пасинок втік з місця злочину.

Відомо, що 21-річний хлопець завдав вітчиму кілька ударів руками по голові та тулубу. Після того як чоловік упав, хлопець бив його сокирою.

Зараз він знаходиться під вартою. 21-річному хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
