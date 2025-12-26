Фото из открытых источников

В ТЦК прокомментировали инцидент в Днепре 25 декабря. Стало известно, с чего начался конфликт, приведший к стычке

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина отказался предъявить документы и выполнить законные требования правоохранителей. При выяснении обстоятельств мужчина совершил нападение с применением холодного оружия. В результате двое военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Известно, что это военные, ранее участвовавшие в боевых действиях по защите Украины. После ранений они продлили службу в ТЦК.

Мужчина, напавший на них, уже задержан. Продолжаются следственные действия и решается вопрос избрания ему меры пресечения.

Напомним, накануне днем в Днепре раздались выстрелы на улице Калиновой. Впоследствии стало известно, что это был инцидент с участием ТЦК.

В начале декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан.