15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
10:52  26 декабря
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2025, 11:55

Стрельба из ТЦК в Днепре: в ТЦК сделали заявление – что произошло

26 декабря 2025, 11:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ТЦК прокомментировали инцидент в Днепре 25 декабря. Стало известно, с чего начался конфликт, приведший к стычке

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина отказался предъявить документы и выполнить законные требования правоохранителей. При выяснении обстоятельств мужчина совершил нападение с применением холодного оружия. В результате двое военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Известно, что это военные, ранее участвовавшие в боевых действиях по защите Украины. После ранений они продлили службу в ТЦК.

Мужчина, напавший на них, уже задержан. Продолжаются следственные действия и решается вопрос избрания ему меры пресечения.

Напомним, накануне днем в Днепре раздались выстрелы на улице Калиновой. Впоследствии стало известно, что это был инцидент с участием ТЦК.

В начале декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК нападение Днепр
В Ровенской области на военных ТЦК напали с ломом
25 декабря 2025, 21:55
Решил проучить: на Хмельнитчине мужчина "заминировал ТЦК"
25 декабря 2025, 15:45
В Одессе трое работников ТЦК после замечания избили полицейского
18 декабря 2025, 14:25
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
26 декабря 2025, 15:09
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
26 декабря 2025, 14:48
Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: погиб водитель электроскутера
26 декабря 2025, 14:43
Последствия атаки на Умань: Черкасская ОВА обнародовала фото и подробности
26 декабря 2025, 14:25
В Винницкой области адвокат сбил 10-летнего ребенка на самокате: ему сообщили о подозрении
26 декабря 2025, 14:10
На Львовщине будут судить эксглаву лесничества, который нанес ущерб государству на 15 млн грн
26 декабря 2025, 13:59
На Абранском перевале на Закарпатье микроавтобус врезался в грузовик: есть погибший и травмированные
26 декабря 2025, 13:45
Чрезвычайная ситуация в Карпатах: около 80 человек застряли на подъемнике
26 декабря 2025, 13:37
В Киеве владелец квартиры избил насмерть своего гостя
26 декабря 2025, 13:34
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после Рождества
26 декабря 2025, 13:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »