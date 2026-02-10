В Донецкой области разоблачили лесника, который продавал "разрешения" на незаконную вырубку леса

фото: ГБР

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении мастеру леса Краматорского лесничества. Он брал деньги за содействие в незаконной заготовке древесины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В одном из задокументированных эпизодов чиновник в декабре 2025 года отказал местному жителю в законном приобретении дров для отопления. Вместо этого предложил "другой вариант" – самовольно заготовить сухую древесину на территории регионального ландшафтного парка "Краматорский".

За это мастер леса потребовал по 10 тыс. гривен за каждый день порубки. После получения первых 50 тыс. гривен, он предложил увеличить объемы заготовки и повысил оплату до 20 тыс. гривен в день.

В феврале 2026 года работники ДБР задержали должностного лица при получении 100 тыс. гривен неправомерной выгоды.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, работника лесхоза в Донецкой области подозревают в незаконной вырубке деревьев на сотни тысяч гривен. По делу фигурирует ГП "Славянский лесхоз".