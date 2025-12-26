15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
10:52  26 грудня
На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
26 грудня 2025, 11:55

Стрілянина з ТЦК у Дніпрі: у ТЦК зробили заяву - що сталось

26 грудня 2025, 11:55
Фото з відкритих джерел
У ТЦК прокоментували інцидент у Дніпрі 25 грудня. Стало відомо, з чого почався конфлікт, який призвів до сутички

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік відмовився пред’явити документи та виконати законні вимоги правоохоронців. Під час з'ясування обставин чоловік вчинив напад із застосуванням холодної зброї. Внаслідок цього двоє військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зараз постраждалі госпіталізовані до медичного закладу. Відомо, що це військові, які раніше брали участь у бойових діях із захисту України. Після поранень вони продовжили службу в ТЦК.

Чоловіка, який напав на них, уже затримано. Тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання йому запобіжних заходів.

Нагадаємо, напередодні вдень у Дніпрі пролунали постріли на вулиці Калиновій. Згодом стало відомо, що це був інцидент за участі ТЦК.

На початку грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського ТЦК. Зловмисника було затримано.

ТЦК напад Дніпро
