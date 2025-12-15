На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в перехожого

Фото: поліція

Інцидент стався 13 грудня близько 23:20 на одній з вулиць Кам'янського

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Між перехожими виникла словесна суперечка, під час якої чоловік дістав гранату та застосував її. Внаслідок вибуху постраждав 19-річний хлопець – його госпіталізували.

На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліцейські зібрали речові докази, опитали свідків і встановили обставини події.

Правоохоронці затримали зловмисника – 34-річного місцевого жителя.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, п.5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

