На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в перехожого

На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в 19-річного хлопця
Інцидент стався 13 грудня близько 23:20 на одній з вулиць Кам'янського
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Між перехожими виникла словесна суперечка, під час якої чоловік дістав гранату та застосував її. Внаслідок вибуху постраждав 19-річний хлопець – його госпіталізували.
На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліцейські зібрали речові докази, опитали свідків і встановили обставини події.
Правоохоронці затримали зловмисника – 34-річного місцевого жителя.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, п.5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Нагадаємо, 5 грудня на Полтавщині чоловік підірвав боєприпас біля авто. Внаслідок вибуху постраждали дві жінки.