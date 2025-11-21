14:02  22 листопада
21 листопада 2025, 21:18

Психологічний тиск війни: на Дніпропетровщині вдалося врятувати двох людей після спроби суїциду

21 листопада 2025, 21:18
Фото: Facebook/Марина Авдієнко
Фахівці екстреної медичної допомоги повідомляють про зростання кількості критичних звернень, пов’язаних із психологічним виснаженням через воєнні обставини

Про це повідомляють у Дніпропетровському обласному центрі екстреної медицини, передає RegioNews.

У Нікопольському районі медики екстреної допомоги за останній тиждень двічі рятували людей, які перебували у критичному психологічному стані. Фахівці зазначають, що тривале перебування під тиском воєнних обставин негативно впливає на емоційний стан жителів регіону, що може призводити до серйозних кризових ситуацій.

Перший виклик надійшов із одного з населених пунктів району. Там 64-річний місцевий житель опинився в небезпечній ситуації через різке погіршення психоемоційного стану. Родичам вдалося вчасно звернутися по допомогу, і бригада екстреної медичної допомоги стабілізувала чоловіка та доправила його до лікарні для подальшого нагляду.

Інший інцидент стався вже в Нікополі та вимагав виїзду команди інтенсивної терапії. За інформацією медиків, 49-річний чоловік також переживав серйозну психологічну кризу. Він отримав тяжкі травми, потребував негайної допомоги та подальшої госпіталізації до обласної лікарні імені Мечникова. Пацієнта транспортували у супроводі реанімаційної бригади, яка забезпечила його стабільний стан під час перевезення.

Представниця Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини Марина Авдієнко зазначає, що психологічна напруга, спричинена війною, значно посилює емоційні перевантаження серед населення. Медики закликають людей не залишатися наодинці з труднощами, звертатися до фахівців і родичів, якщо з’являються тривожні або депресивні прояви. За словами працівників екстреної служби, вчасне звернення за допомогою нерідко відіграє ключову роль у збереженні життя.

Нагадаємо, у Києві 17-річний школяр вистрибнув із вікна третього поверху навчального закладу після того, як дівчина повідомила йому про розрив стосунків під час перерви – юнака з переломами обох ніг екстрено госпіталізували.

21 листопада 2025
