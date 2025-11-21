Фото: Facebook/Марина Авдієнко

Про це повідомляють у Дніпропетровському обласному центрі екстреної медицини, передає RegioNews.

У Нікопольському районі медики екстреної допомоги за останній тиждень двічі рятували людей, які перебували у критичному психологічному стані. Фахівці зазначають, що тривале перебування під тиском воєнних обставин негативно впливає на емоційний стан жителів регіону, що може призводити до серйозних кризових ситуацій.

Перший виклик надійшов із одного з населених пунктів району. Там 64-річний місцевий житель опинився в небезпечній ситуації через різке погіршення психоемоційного стану. Родичам вдалося вчасно звернутися по допомогу, і бригада екстреної медичної допомоги стабілізувала чоловіка та доправила його до лікарні для подальшого нагляду.

Інший інцидент стався вже в Нікополі та вимагав виїзду команди інтенсивної терапії. За інформацією медиків, 49-річний чоловік також переживав серйозну психологічну кризу. Він отримав тяжкі травми, потребував негайної допомоги та подальшої госпіталізації до обласної лікарні імені Мечникова. Пацієнта транспортували у супроводі реанімаційної бригади, яка забезпечила його стабільний стан під час перевезення.

Представниця Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини Марина Авдієнко зазначає, що психологічна напруга, спричинена війною, значно посилює емоційні перевантаження серед населення. Медики закликають людей не залишатися наодинці з труднощами, звертатися до фахівців і родичів, якщо з’являються тривожні або депресивні прояви. За словами працівників екстреної служби, вчасне звернення за допомогою нерідко відіграє ключову роль у збереженні життя.

