Фото: ОВА

В ніч на 10 листопада російська армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

На Нікопольшину росіяни запустили артилерію та БпЛА. Поцілили по Нікополю і Покровській громаді. Внаслідок атаки горів приватний будинок.

На Синельниківщину загарбники спрямували безпілотники, атакувавши Васильківську громаду – загорівся храм, пошкоджена будівля банку.

На щастя, всюди обійшлось без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, вдень 9 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Роменській громаді на Сумщині. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі – горіли складські приміщення та транспортні засоби.