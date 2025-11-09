Фото: Дніпропетровська ОВА

Після масованої атаки російських дронів Дніпропетровщина оговтується від наслідків нічних обстрілів, які знову забрали життя та пошкодили цивільні об’єкти

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Дніпрі оголошено дводенну жалобу за жертвами російського обстрілу, що стався напередодні. Місто вшановує пам’ять загиблих, а рідним і близьким висловлюють глибокі співчуття. За останніми даними, кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до 13 осіб.

Попри втрати, російські війська продовжують терористичні дії проти цивільного населення Дніпропетровщини. Цієї ночі дрони-камікадзе вдарили по Синельниківському району. У Маломихайлівській громаді поранення отримав 75-річний чоловік, якому оперативно надали медичну допомогу. Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури та приватні будівлі у Васильківській громаді, вогонь знищив автомобіль і частину виробничих приміщень.

У Павлограді безпілотник ворога зруйнував приватний будинок і кілька господарських споруд – дві пошкоджено, одну повністю знищено. Водночас на Нікопольщині російські війська обстрілювали територію FPV-дронами та важкою артилерією, зокрема в районному центрі та Покровській громаді.

Повітряне командування повідомило, що українська ППО цієї ночі знищила над регіоном два ворожі безпілотники. Екстрені служби продовжують фіксувати наслідки атак та допомагати постраждалим громадам.

Раніше повідомлялося, кількість жертв нічного обстрілу багатоповерхівки в Дніпрі зросла до трьох – під час розбору завалів рятувальники виявили тіло чоловіка після того, як знайшли двох загиблих жінок.