17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
09 листопада 2025, 09:00

У Дніпрі оголошено дводенну жалобу за загиблими від російського обстрілу

09 листопада 2025, 09:00
Фото: Дніпропетровська ОВА
Після масованої атаки російських дронів Дніпропетровщина оговтується від наслідків нічних обстрілів, які знову забрали життя та пошкодили цивільні об’єкти

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Дніпрі оголошено дводенну жалобу за жертвами російського обстрілу, що стався напередодні. Місто вшановує пам’ять загиблих, а рідним і близьким висловлюють глибокі співчуття. За останніми даними, кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до 13 осіб.

Попри втрати, російські війська продовжують терористичні дії проти цивільного населення Дніпропетровщини. Цієї ночі дрони-камікадзе вдарили по Синельниківському району. У Маломихайлівській громаді поранення отримав 75-річний чоловік, якому оперативно надали медичну допомогу. Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури та приватні будівлі у Васильківській громаді, вогонь знищив автомобіль і частину виробничих приміщень.

У Павлограді безпілотник ворога зруйнував приватний будинок і кілька господарських споруд – дві пошкоджено, одну повністю знищено. Водночас на Нікопольщині російські війська обстрілювали територію FPV-дронами та важкою артилерією, зокрема в районному центрі та Покровській громаді.

Повітряне командування повідомило, що українська ППО цієї ночі знищила над регіоном два ворожі безпілотники. Екстрені служби продовжують фіксувати наслідки атак та допомагати постраждалим громадам.

Раніше повідомлялося, кількість жертв нічного обстрілу багатоповерхівки в Дніпрі зросла до трьох – під час розбору завалів рятувальники виявили тіло чоловіка після того, як знайшли двох загиблих жінок.

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість жертв зросла
08 листопада 2025, 18:45
У Дніпрі з-під завалів будинку після атаки дістали собаку
08 листопада 2025, 15:00
Влаштував нагородження попри заборони: в Дніпрі повідомили про підозру командиру батальйону після атаки РФ по військових ЗСУ
08 листопада 2025, 12:55
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Дніпропетровщині жінка померла після побачення у колонії з засудженим чоловіком
09 листопада 2025, 09:26
Молочні продукти "на вагу золота": які ціни в Україні на кефір, сметану та молоко
08 листопада 2025, 22:20
Переможниця Холостяка розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб вона з ним зустрічалась
08 листопада 2025, 21:40
На Прикарпатті чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці
08 листопада 2025, 21:20
На Харківщині повністю зупинилась робота ТЕС: що відомо
08 листопада 2025, 20:55
У Запоріжжі аферистка пропонувала фейкову роботу за кордоном і виманювала гроші
08 листопада 2025, 20:35
У Полтаві чоловік продавав фейкові повістки: як його покарали
08 листопада 2025, 20:20
У Верховному суді винесли вирок старшому інспектору поліції, який продав на OLX шолом з місця аварії
08 листопада 2025, 19:55
На Запорізькому напрямку росіяни віддають своїх у рабство своїх же солдатів, які не хочуть йти у штурми
08 листопада 2025, 19:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
