Фото: ГСЧС

В Днепре завершили спасательные работы на месте ночной атаки. При разборе завалов обнаружили еще одно тело

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре количество жертв в результате ночных обстрелов возросло до трех. Ранее спасатели обнаружили тела двух женщин. Теперь стало известно, что при разборе завалов обнаружили тело мужчины. Также сообщалось о десятках пострадавших, среди которых есть дети.

Более 70 квартир в результате обстрела были повреждены или уничтожены. Часть жилого дома придется разобрать. Местные власти обещают обеспечить жителей временным жильем и помочь оформить компенсации через государственную программу "єВідновлення".

Напомним, что в ночь на 8 ноября российская армия атаковала Украину 458 дронами. Также враг запустил против Украины 45 ракет, из них 32 баллистических, 10 крылатых и 7 аэробалистических "Кинжал", и 3 крылатых ракеты "Калибр". Обновленные направления удара, по данным воздушных сил, были Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.