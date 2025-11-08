17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
08 ноября 2025, 18:45

Удар по многоэтажке в Днепре: количество жертв возросло

08 ноября 2025, 18:45
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Днепре завершили спасательные работы на месте ночной атаки. При разборе завалов обнаружили еще одно тело

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре количество жертв в результате ночных обстрелов возросло до трех. Ранее спасатели обнаружили тела двух женщин. Теперь стало известно, что при разборе завалов обнаружили тело мужчины. Также сообщалось о десятках пострадавших, среди которых есть дети.

Более 70 квартир в результате обстрела были повреждены или уничтожены. Часть жилого дома придется разобрать. Местные власти обещают обеспечить жителей временным жильем и помочь оформить компенсации через государственную программу "єВідновлення".

Напомним, что в ночь на 8 ноября российская армия атаковала Украину 458 дронами. Также враг запустил против Украины 45 ракет, из них 32 баллистических, 10 крылатых и 7 аэробалистических "Кинжал", и 3 крылатых ракеты "Калибр". Обновленные направления удара, по данным воздушных сил, были Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.

обстрелы оккупанты Днепр
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
