Фото: ДСНС

У Дніпрі завершили рятувальні роботи на місці нічної атаки. Під час розбору завалів виявили ще одне тіло

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі кількість жертв внаслідок нічного обстрілу зросла до трьох. Раніше рятувальники знайшли тіла двох жінок. Тепер стало відомо, що під час розбору завалів виявили тіло чоловіка. Також повідомлялось про десятки постраждалих, серед яких є діти.

Понад 70 квартир внаслідок обстрілу було пошкоджено або знищено. Частину житлового будинку доведеться розібрати. Місцева влада обіцяє забезпечити мешканців тимчасовим житлом і допомогти оформити компенсації через державну програму "єВідновлення".

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада російська армія атакувала Україну 458 дронами. Також ворог запустив проти України 45 ракет, з них 32 балістичні, 10 крилатих та 7 аеробалістичних "Кинджал", і 3 крилаті ракети "Калібр". Оновні напрямки удару, за даними Повітряних сил, були Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.