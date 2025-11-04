12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
04 листопада 2025, 13:56

У Дніпрі загинула волонтерка та співачка після ДТП у центрі міста 29 жовтня

04 листопада 2025, 13:56
Фото: Телеграм/ДС: новини Дніпро
Трагічна ДТП у центрі обласного центру забрала життя активної волонтерки та талановитої співачки, яка готувалася до участі у національному вокальному конкурсі

Про це поідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У центрі Дніпра загинула жінка, яку збило авто поза пішохідним переходом.

29 жовтня на площі Героїв Майдану сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Nissan. Жінка переходила дорогу поза пішохідним переходом, коли на неї наїхала водійка автівки. Постраждалу госпіталізували до лікарні, але врятувати життя жінки медикам не вдалося.

Трагедія сталася 29 жовтня на площі Героїв Майдану у центрі Дніпра

З’ясувалося, що загибла – Людмила Горбачова – була відомою у Дніпрі волонтеркою та співачкою. Вона активно брала участь у благодійних концертах, підтримувала ЗСУ та готувалася до участі у співочому конкурсі "Голос країни", для якого записала власну пісню та зняла кліп.

Людмила Горбачова була відомою волонтеркою та співачкою, яка активно підтримувала ЗСУ

Очевидці події повідомляли, що на момент аварії жінка лежала без свідомості на проїзній частині дороги. На місці працювали працівники поліції та швидкої допомоги.

Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП. Місцеві жителі та близькі висловлюють співчуття родині загиблої та згадують її як активну учасницю громадського життя та культурних заходів міста.

Нагадаємо, на Тернопільщині нетверезий водій BMW спричинив моторошну лобову ДТП на трасі Тернопіль-Скалат-Борщів-Жванець, внаслідок якої постраждав 35-річний кермувальник Skoda.

Дніпро ДТП аварія смерть жінка волонтер загибла Nissan пішохід
