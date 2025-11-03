14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
03 листопада 2025, 14:41

На Дніпропетровщині під час церемонії нагородження військових окупанти вдарили балістикою: наслідки атаки

03 листопада 2025, 14:41
Фото: ілюстративне
Під час відкритої церемонії нагородження військових на Дніпропетровщині ворог завдав ракетного удару, унаслідок чого загинули кілька бійців

Про це повідомив журналіст "ТСН" Дмитро Святненко, передає RegioNews.

Під час нагородження кращих військових на плацу у Дніпропетровській області 1 листопада ворожа ракета влучила в територію збору. Внаслідок удару загинули та отримали поранення декілька військовослужбовців.

Серед загиблих був брат журналіста, Володимир Святненко, який пройшов численні бойові позиції на передовій, зокрема Кринки, Курахово, Мар’янку та Красногорівку. Він починав службу як протитанкіст, згодом став пілотом безпілотних літальних апаратів та навчав побратимів. Попри можливість залишитися у відпустці за кордоном, повернувся на службу і загинув під час церемонії.

За словами журналіста, військових зібрали на відкритій території для нагородження, що зробило їх вразливими до обстрілу. Подія викликала шквал емоцій у бригаді та серед родин загиблих. Прес-служба бригади раніше відзначала героїзм Володимира, який рятував поранених та мотивував побратимів.

Наразі триває розслідування інциденту, правоохоронці уточнюють деталі ракетного удару та втрат серед особового складу. Подробиці про похорон загиблого військового буде оголошено пізніше.

Раніше повідомлялося про нові удари по інфраструктурі Дніпропетровщини. 2 листопада дрони РФ знищили склад із популярними закусками. У Павлограді повністю згоріла продукція та сировина компанії Snack Production, що постачала бренди Flint, Chipster's, Big Bob, "Сан Санич" і "Морські".

