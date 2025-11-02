На Днепропетровщине до четырех выросло количество погибших в результате российской атаки 1 ноября
Число жертв российской атаки на Самаровский район Днепропетровской области 1 ноября возросло до четырех, погибли еще два ребенка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.
"Количество жертв вражеской атаки на Самаровский район выросло. Погибли два ребенка – мальчики 11 и 14 лет. Соболезнование родным. В целом трагедия унесла четыре жизни", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, россияне повредили железную дорогу в Днепропетровской области. В этой связи Укрзализныця сообщила об изменениях в расписании пригородных рейсов.
