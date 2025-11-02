Внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині загинули українські військові

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок ворожого удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі та поранені серед українських військовослужбовців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Угруповання військ "Схід".

У ЗСУ повідомили, що ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області – постраждали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

"Унаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.

На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та генерального штабу ЗСУ про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

Нагадаємо, 1 листопада російські війська атакували Марганець Дніпропетровської області. Через ворожу атаку FPV-дроном загинув 58-річний чоловік. Також постраждала 54-річна жінка – лікуватиметься амбулаторно.