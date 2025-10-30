Фото: Нацполіція

У Кам'янському правоохоронці завершили розслідування резонансної справи про підпал автомобіля. 19-річний хлопець підпалив автомобіль на замовлення, щоб заробити грошей

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За даними слідства, хлопець фотографував автомобіль та погоджував все із замовником. Після цього він підпалив передню частину транспортного засобу, обливши його легкозаймистою речовиною. Весь процес він знімав на телефон, а потім відправив замовнику "звіт".

Тепер йому інкримінують умисне пошкодження майна шляхом підпалу, що передбачено ч. 2 ст. 194 КК України. Справа вже передана до суду.

Нагадаємо, раніше на Київщині завершився суд над чоловіком, який підпалював залізничне обладнання за вказівкою куратора. Його дії стали частиною масштабної диверсійної схеми.