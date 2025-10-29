13:17  29 жовтня
29 жовтня 2025, 14:11

На Дніпропетровщині прикордонник за $5 тисяч працевлаштовував знайомого у тиловий підрозділ

29 жовтня 2025, 14:11
Фото: ДБР
Підозру оголосили інспектору однієї з прикордонних застав, який за гроші "допомагав" знайомому влаштуватися на службу до тилового підрозділу

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Чоловік звернувся до знайомого інспектора та попросив посприяти, щоб він потрапив на службу саме в прикордонний підрозділ подалі від фронту. Правоохоронець погодився й запросив 5 тисяч доларів за "допомогу", пообіцявши "замовити слово" в керівництва та "гарантувати" потрібне місце.

При цьому інспектор "забув" повідомити, що мобілізація до прикордонних підрозділів нічим не відрізняється від мобілізації до ЗСУ і є абсолютно безоплатною. То ж він лише дав загальні поради щодо документів і чекав законної мобілізації знайомого, паралельно вимагаючи обіцяну суму.

На Дніпропетровщині прикордонник за гроші працевлаштовував знайомого у тиловий підрозділ

Правоохоронці затримали інспектора "на гарячому" під час отримання 5 тисяч доларів.

Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

На Дніпропетровщині прикордонник за $5 тисяч працевлаштовував знайомого у тиловий підрозділ

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків. Інспектора затримали, йому загрожує до 9 років вʼязниці.

