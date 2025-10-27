07:19  27 жовтня
27 жовтня 2025, 08:40

У Дніпрі на пішохідному переході авто збило 15-річну дівчину

27 жовтня 2025, 08:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У неділю, 26 жовтня, поруч із зупинкою громадського транспорту біля лікарні №15 у Дніпрі легковий автомобіль збив 15-річну дівчину на пішохідному переході

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на "ХДніпро", передає RegioNews.

На жаль, від отриманих травм неповнолітня загинула на місці ДТП.

За попередніми даними, дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу, але через сильну негоду водій не помітив її.

На місці працювали правоохоронці, які з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Володимирецькому районі Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій фургона Ford Connect. Слідчі встановили, що 61-річний житель міста Вараш, не впорався з керуванням, з’їхав із дороги та перекинувся.

07 серпня 2025
