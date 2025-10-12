16:46  11 жовтня
12 жовтня 2025, 13:45

На Дніпропетровщині затримали рибалок за незаконний вилов риби майже на 80 тис. грн

12 жовтня 2025, 13:45
Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області
Інспектори рибоохоронного патруля зафіксували випадок незаконного вилову риби, через що державі завдано значних збитків

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Учора в Солонянському районі Дніпра водний патруль зафіксував спробу незаконного вилову риби. На спецлінію 112 звернувся місцевий мешканець і повідомив про двох невідомих осіб на гумовому човні, які ймовірно використовують заборонені знаряддя лову на річці Дніпро.

Інспектори вилучають незаконно виловлену рибу

Екіпаж роти з обслуговування водних об’єктів оперативно прибув на місце та підтвердив інформацію. Патрульні виявили двох чоловіків, які за допомогою сіток виловлювали рибу. Попередні підрахунки свідчать, що завданий довкіллю збиток може сягати близько 80 тисяч гривень.

На місце події прибула слідчо-оперативна група

У діях порушників інспектори вбачали ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним промислом. На місце було викликано слідчо-оперативну групу для фіксації події та документування порушення.

Правоохоронці нагадують, що незаконний вилов риби забороненими знаряддями шкодить природним ресурсам та може призвести до значних штрафів або кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, в Україні суттєво підвищили штрафи за браконьєрство. Підвищено розмір штрафу за знищення окремих тварин і птахів.

