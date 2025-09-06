Фото: поліція

Правоохоронці завершили розслідування та направили в суд обвинувальний акт стосовно чоловіка, який підпалив будинок своєї дружини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася у травні. За даними слідства, після сварки з дружиною чоловік, коли її не було вдома, облив диван легкозаймистою рідиною та підпалив. Вогонь пошкодив дві кімнати, знищив меблі, техніку та особисті речі.

Наприкінці серпня чоловіку оголосили підозру в умисному підпалі чужого майна.

Наразі слідство завершене, обвинувальний акт передали до суду.

