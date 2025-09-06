12:46  06 вересня
У Києві горить фабрика Roshen
17:53  06 вересня
В Україні дорожчає свинина: що впливає на ціни
14:23  06 вересня
У Києві 17-річна дівчина випала з вікна девʼятиповерхівки та опинилася на піддашку: її зняли рятувальники
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2025, 16:28

У Дніпрі чоловік підпалив будинок дружини: справу передали до суду

06 вересня 2025, 16:28
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили розслідування та направили в суд обвинувальний акт стосовно чоловіка, який підпалив будинок своєї дружини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася у травні. За даними слідства, після сварки з дружиною чоловік, коли її не було вдома, облив диван легкозаймистою рідиною та підпалив. Вогонь пошкодив дві кімнати, знищив меблі, техніку та особисті речі.

Наприкінці серпня чоловіку оголосили підозру в умисному підпалі чужого майна.

Наразі слідство завершене, обвинувальний акт передали до суду.

Нагадаємо, 2 вересня родинна сварка на Миколаївщині закінчилася трагедією. Чоловік спалив сільськогосподарську техніку, застрелив племінника, а потім себе.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд підпал Дніпро будинки зловмисник
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
У Львові батько забув люльку з немовлям на даху авто: вона впала під час руху
06 вересня 2025, 18:22
В Україні дорожчає свинина: що впливає на ціни
06 вересня 2025, 17:53
На Київщині зіткнулися два авто: постраждали діти
06 вересня 2025, 17:25
Російські атаки на Чернігівщині: одна жінка загинула, ще одна поранена
06 вересня 2025, 16:49
У Кропивницькому чоловік зірвав і порвав державний прапор: його затримала поліція
06 вересня 2025, 15:54
В Україні заарештували нардепа з ОПЗЖ за підозрою у держзраді
06 вересня 2025, 15:33
Росіяни ​​обстріляли Краматорськ: є пошкодження та поранений
06 вересня 2025, 14:56
У Києві 17-річна дівчина випала з вікна девʼятиповерхівки та опинилася на піддашку: її зняли рятувальники
06 вересня 2025, 14:23
Польські фермери блокують рух вантажівок на кордоні з Україною
06 вересня 2025, 13:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »