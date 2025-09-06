Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Дніпропетровщині з-під завалів приватного будинку у Покровській громаді, в який 1 вересня влучив російський КАБ, дістали тіла трьох загиблих

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Маємо трагічну звістку із Покровської громади Синельниківського району. З-під завалів приватного будинку, який зруйнував ворожий КАБ ще 1 вересня, рятувальники дістали тіла його мешканців. На жаль, та атака забрала життя двох чоловіків та жінки", – йдеться у повідомленні.

Також Лисак повідомив, що в ніч на 6 вересня ворог атакував два райони області артилерією та дронами. На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах, а у Синельниківському району – по Петропавлівській, Слов’янській і Межівській.

Внаслідок обстрілів поранений 40-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені три приватні будинки та автомобіль швидкої допомоги, виникла пожежа.

За даними очільника ОВА, сили ППО вночі збили над областю сім ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня російська армія атакувала Україну 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила або подавила 68 ворожих дронів.