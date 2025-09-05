Фото: pixabay

Правоохоронці скерували до суду справу жителя Київщини, якого підозрюють у незаконному продажу та переробці зброї на Нікопольщині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 44-річний чоловік продавав у Нікополі та Покрові перероблені пістолети калібром від 6,2 до 7 мм. Три таких пістолети він встиг реалізувати, ще два вилучили під час обшуку.

Зловмиснику інкримінують незаконний збут і зберігання вогнепальної зброї без дозволу та її переробку. Йому загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

