Ворожі дрони й артилерія атакували два райони Дніпропетровщини: що відомо про наслідки
Російські окупанти звечора атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Вночі та вранці 25 серпня ворожа армія кілька разів обстрілювала Нікополь FPV-дронами та артилерією. Внаслідок ударів пошкоджена лінія електропередач.
Вночі росіяни поцілили безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки зайнялася оселя, пожежу ліквідували. Побиті сонячні панелі, будинок, приватне підприємство та авто.
Нагадаємо, 25 серпня росіяни завдали ударів по Кушугумській громаді на Запоріжжі, попередньо – керованими авіабомбами. Пошкоджені будинки та комунікації.
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
25 серпня 2025, 11:24На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА
25 серпня 2025, 11:19На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік
25 серпня 2025, 10:59Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені
25 серпня 2025, 10:54Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км
25 серпня 2025, 10:46Іноземні ЗМІ про Залужного: він міг би стати жорстким лідером, який пообіцяв би українцям "кров, піт і сльози"
25 серпня 2025, 10:38Від вінілу до набору для гольфу: на Львівщині митники вилучили незадекларовані товари на 800 тисяч гривень
25 серпня 2025, 10:26На Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником
25 серпня 2025, 10:15Поліцейські затримали 25-річного жителя Одещини за підозрою у вбивстві знайомого
25 серпня 2025, 09:52
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
