Фото: ДСНС

Ввечері 24 серпня на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі дерево впало на проїжджу частину й заблокувало рух транспорту

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На виклик виїхали рятувальники. Вони розпиляли стовбур і перенесли його на узбіччя. Рух транспорту оперативно відновили.

До робіт залучались четверо надзвичайників і пожежно-рятувальна машина.

Нагадаємо, ввечері 22 серпня у Полтаві під час негоди дерево впало на автомобіль. Постраждали жінка з пʼятирічною дитиною.