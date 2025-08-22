Особисту рушницю мера Павлограда використовують для боротьби з ворогом
На початку війни міський голова Павлограда передав військовим власну офіційно зареєстровану рушницю
Про це міський голова Павлограда Анатолій Вершина розповів інтернет-виданню "Відомо", передає RegioNews.
За словами мера, він знає, що зброя досі цілісна і її періодично використовують на фронті. Однак, через зміну методів ведення війни, наразі важко оцінити, наскільки рушниця є необхідною.
"Коли я передавав її, це ж не просто якась річ – ручка або ще щось, це офіційно зареєстрована зброя, тому я вимушений був її зняти з себе, з обліку, і перереєструвати. Тобто вона мені, як моя власність, вже не належить", – пояснив мер Павлограда.
Каже, рушницю отримав депутат Олександр Єрмаков, який підтвердив, що зброя використовується військовими за призначенням.
