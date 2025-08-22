11:54  22 серпня
22 серпня 2025, 15:02

Особисту рушницю мера Павлограда використовують для боротьби з ворогом

22 серпня 2025, 15:02
Фото: Суспільне Дніпро
На початку війни міський голова Павлограда передав військовим власну офіційно зареєстровану рушницю

Про це міський голова Павлограда Анатолій Вершина розповів інтернет-виданню "Відомо", передає RegioNews.

За словами мера, він знає, що зброя досі цілісна і її періодично використовують на фронті. Однак, через зміну методів ведення війни, наразі важко оцінити, наскільки рушниця є необхідною.

"Коли я передавав її, це ж не просто якась річ – ручка або ще щось, це офіційно зареєстрована зброя, тому я вимушений був її зняти з себе, з обліку, і перереєструвати. Тобто вона мені, як моя власність, вже не належить", – пояснив мер Павлограда.

Каже, рушницю отримав депутат Олександр Єрмаков, який підтвердив, що зброя використовується військовими за призначенням.

Нагадаємо, у Павлограді завершили підготовку проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту шляхопроводу на селищі Хімзавод. Про необхідність ремонту мосту говорили вже давно, адже він є важливою транспортною розв'язкою міста.

