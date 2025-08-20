12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 14:33

У Дніпрі виявили розтрату понад 42 млн грн на медіапослугах для міськради

20 серпня 2025, 14:33
Фото: Офіс Генерального прокурора
Правоохоронці повідомили про підозру ще одному фігуранту справи щодо розкрадання коштів на медіапослугах для Дніпровської міськради

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про колишнього директора комунального підприємства, якого слідство вважає учасником злочинної організації. Загалом у справі вже 11 підозрюваних.

Ексдиректор КП підозрюється в участі у злочинній організації, розтраті майна в особливо великих розмірах, службовому підробленні та зловживанні службовим становищем. У складі групи він діяв разом із підприємцем-організатором та низкою фізичних осіб-підприємців. Формально вони мали надавати рекламні та маркетингові послуги для міськради, проте насправді працювали у зовсім інших сферах - від манікюру та торгівлі до таксі та будівництва.

Розслідування встановило, що протягом 2022–2023 років рішеннями міськради було передбачено близько 95 млн грн на висвітлення діяльності органів місцевої влади та депутатів у медіа і соціальних мережах. Судово-економічна експертиза підтвердила завдані збитки на понад 42 млн грн, що становить майже половину від виділеної суми.

За версією слідства, організатор схеми забезпечив перемогу підконтрольних підприємців у тендерах, а директор комунального підприємства підписував акти виконаних робіт у повному обсязі. У результаті бюджетні кошти перераховувалися на рахунки ФОПів, після чого переводилися у готівку та розподілялися між учасниками. Раніше підозру у цій справі вже отримали десять осіб, зокрема організатор та інші співучасники.

Раніше повідомлялося, у справі про розкрадання коштів під час закупівлі дронів і засобів радіоелектронної боротьби під заставу вийшли двоє підозрюваних. Йдеться про полковника Нацгвардії Василя Мишанського та директорку компанії "Акоптерс" Євгенію Сидельникову.

