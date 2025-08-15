Фото: ОВА

Увечері та вранці окупанти кілька разів атакували Нікопольський район – райцентр, Покровську та Марганецьку громади

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Росіяни застосували FPV-дрони та артилерію. Внаслідок атак пошкоджені шість приватних будинків, господарська споруда та лінія електропередач.

Також уточнені наслідки вчорашнього авіаудару керованими авіабомбами по Межівській громаді. Постраждав 55-річний чоловік. Зруйновані та пошкоджені інфраструктура, п’ять багатоквартирних і п’ять приватних будинків, 16 гаражів, а також лінія електропередач.

Очільник ОВА зазначив, що вночі сили ПвК збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

