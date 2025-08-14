На Дніпропетровщині виявили небезпечне забруднення води: два популярні пляжі під забороною

Фото: Відомо

У Жовтих Водах Дніпропетровської області зафіксували небезпечне перевищення бактерій у воді на двох найпопулярніших місцях відпочинку

Про це пише Відомо із посиланням на Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Так, на дитячому пляжі виявили 24 000 колонієутворюючих одиниць (КУО) лактозопозитивних кишкових паличок на дм³, при допустимій нормі до 5 000 КУО. Це перевищення майже в п'ять разів.

У водоймі села Весела Іванівка, яке входить у Жовтоводську громату — 13 000 КУО/дм³. Також зафіксовані хімічні порушення: підвищений рівень хлоридів, сухого залишку та відхилення pH.

Фахівці припускають фекальне забруднення, яке підвищує ризик кишкових інфекцій. Також хімічні відхилення можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Міська влада закликає утриматися від купання у цих водоймах. Мешканців і гостей просять обирати лише офіційні пляжі, які пройшли санітарний контроль.

