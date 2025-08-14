07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
01:50  14 серпня
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
08:49  14 серпня
В Ужгороді земля заводу пішла з молотка за безцінь: судитимуть експосадовця міськради
14 серпня 2025, 10:58

На Дніпропетровщині виявили небезпечне забруднення води: два популярні пляжі під забороною

14 серпня 2025, 10:58
Фото: Відомо
У Жовтих Водах Дніпропетровської області зафіксували небезпечне перевищення бактерій у воді на двох найпопулярніших місцях відпочинку

Про це пише Відомо із посиланням на Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Так, на дитячому пляжі виявили 24 000 колонієутворюючих одиниць (КУО) лактозопозитивних кишкових паличок на дм³, при допустимій нормі до 5 000 КУО. Це перевищення майже в п'ять разів.

У водоймі села Весела Іванівка, яке входить у Жовтоводську громату — 13 000 КУО/дм³. Також зафіксовані хімічні порушення: підвищений рівень хлоридів, сухого залишку та відхилення pH.

Фахівці припускають фекальне забруднення, яке підвищує ризик кишкових інфекцій. Також хімічні відхилення можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Міська влада закликає утриматися від купання у цих водоймах. Мешканців і гостей просять обирати лише офіційні пляжі, які пройшли санітарний контроль.

Нагадаємо, у Дніпрі в районі яхт-клубу "Січ" зафіксовано інтенсивне "цвітіння" води. Прибережна зона річки перетворилася на каламутну зелену масу з різким запахом, який поєднує аромат перегрітого мулу та хімічних домішок.

дослідження Дніпропетровська область Жовті Води пляж водойма кишкова інфекція
13 серпня 2025
