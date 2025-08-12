Фото: ДБР

Підозри отримали колишній правоохоронець та його цивільний спільник, які облаштували у Дніпрі два нелегальні гральні зали

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань .

У двох приміщеннях фігуранти обладнали кімнати, де встановили комп’ютерну техніку для гри на автоматах. Потрапити до залів клієнти могли лише за попереднім телефонним записом, щоб уникнути викриття. За даними слідства, щомісяця організатори отримували до 300 тисяч гривень прибутку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гральні автомати, системні блоки та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Двоє фігурантів підозрюються у незаконному проведенні азартних ігор за попередньою змовою (ч. 2 ст. 203-2 КК України). Ще троє учасників групи раніше пішли на співпрацю зі слідством та визнали провину – їхні справи вже розглядає суд.

Головний підозрюваний і раніше мав проблеми із законом: у березні 2025 року його затримали за продаж електронних сигарет з канабісом, після чого він був звільнений з правоохоронних органів. Ця справа ще розглядається у суді.

Нагадаємо, у липні у Києві правоохоронці ліквідували два нелегальні онлайн казино. Під час обшуків вилучили компʼютерну техніку.