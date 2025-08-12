00:25  12 серпня
12 серпня 2025, 07:39

В ОВА показали наслідки обстрілів Дніпропетровщини: зруйновані будівлі, поранена жінка

12 серпня 2025, 07:39
Фото: ОВА
До пізнього вечора та вранці 12 серпня російські війська обстрілювали Нікопольський район артилерією та атакували FPV-дронами. Під вогнем опинилися Нікополь і Мирівська громада

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

На Нікопольщині поранення отримала 55-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки та лінія електропередач.

За уточненими даними, внаслідок вчорашнього обстрілу Марганецької громади вдень спалахнула пожежа, яка знищила приватний будинок.

Крім того, росіяни атакували дронами Межівську громаду Синельниківського району. Виникла пожежа в будівлі, що не використовувалася, та пошкоджений заклад культури.

За оновленими даними, через учорашній удар по Межівській громаді понівечені адмінбудівля, гімназія та їдальня. Також зайнялися господарські споруди.

На фото – Нікопольщина.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по автовокзалу в Запоріжжі збільшилася до 23 осіб. Серед них — чотирирічний хлопчик, який отримав контузію.

