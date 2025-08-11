Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: понівечений ліцей, пошкоджені будинки, є постраждалі
Внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області в ніч на 11 серпня постраждали дві людини
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
З вечора 10 серпня росіяни продовжували бити по Нікопольщині, застосовуючи БпЛА та артилерію. Від ворожих атак потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади.
Внаслідок обстрілів постраждав 52-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.
Побиті понад десяток приватних будинків, ще два – загорілися. Понівечені чотири господарські споруди, авто.
По Великомихайлівській громаді Синельниківського району росіяни поцілили КАБом. По Межівській – БпЛА.
Там постраждав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зруйновані два магазини, понівечений ліцей.
На фото – Нікопольщина.
Нагадаємо, аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу Запоріжжя 10 серпня завершені. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей.