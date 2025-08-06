На Буковине мужчина пытался подкупить пограничников, чтобы переправить в Молдову двух клиентов

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатор незаконной схемы обратился к пограничнику и предложил ему неправомерную выгоду в размере 500 долларов США и 41,5 тысячи гривен за содействие в реализации преступного замысла.

Все участники преступной схемы были задержаны с поличным, а организатору незаконной сделки сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в конце июля на Буковине задержан правоохранитель и сообщник при попытке вывезти клиентов в Молдову. Стоимость такой "услуги" составляла 13,5 тысячи долларов США за одного человека.