На Буковине мужчина пытался подкупить пограничников, чтобы переправить в Молдову двух клиентов
Злоумышленник хотел подкупить военнослужащего ГПСУ ради «зеленого коридора» в Молдову
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Организатор незаконной схемы обратился к пограничнику и предложил ему неправомерную выгоду в размере 500 долларов США и 41,5 тысячи гривен за содействие в реализации преступного замысла.
Все участники преступной схемы были задержаны с поличным, а организатору незаконной сделки сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, в конце июля на Буковине задержан правоохранитель и сообщник при попытке вывезти клиентов в Молдову. Стоимость такой "услуги" составляла 13,5 тысячи долларов США за одного человека.
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