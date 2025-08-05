В "Кривбасе" прокомментировали ситуацию с вратарем, который не вернулся со сборов

Фото: Инстаграм Игоря Омельченко

Футбольный клуб "Кривбасс" подтвердил информацию о том, что вратарь Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды во время сборов в Словении. Игрок не вернулся в Украину вместе с командой и отказывается возобновлять тренировки с клубом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление футбольного клуба.

Отмечается, что "Кривбасс" продолжает принимать все необходимые меры по возвращению Игоря Омельченко в команду и сотрудничает с соответствующими органами по этому вопросу.

О ситуации проинформирована Украинская Премьер-лига.

Как известно, у вратаря действующий контракт с клубом еще на один год. Клуб призывает игрока выполнять свои контрактные обязательства.

Справка: Игорь Омельченко – украинский вратарь, родился 27 марта 2006 года в Харькове.

Выступает за ФК "Кривбасс" (U-19), имеет контракт с клубом до 2026 года. Присоединился к команде в 2022 году, до этого играл в харьковских ГЮСШ.

Напомним, накануне журналист Игорь Бурбас рассказал о том, что 19-летний голкипер криворожского футбольного клуба "Кривбасс" Игорь Омельченко не вернулся в Украину вместе с командой после завершения летнего предсезонного собрания.