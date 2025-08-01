фото: Днепропетровская областная прокуратура

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении, связанном с фиктивным оформлением инвалидности для военнообязанных мужчин.

Согласно данным следствия, подозреваемый обещал помочь гражданину получить документы об инвалидности за 17 тысяч долларов. С этой целью он планировал организовать госпитализацию с вымышленным диагнозом и оформление операции на позвоночнике. Это позволило бы клиенту сняться с военного учета и выехать за пределы страны.

Правоохранители задержали мужчину во время передачи средств

Правоохранители задержали мужчину "на горячем" во время получения части оговоренной суммы - 10 тысяч долларов. Ему уже сообщили о подозрении, продолжается следствие.

В настоящее время ему избрана мера пресечения под стражей.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали киевлянина, который пытался доставить "клиента" к границе в "скорой". Пограничники остановили микроавтобус с номерами столичной регистрации, оборудованным под медицинский автомобиль одного из боевых подразделений.