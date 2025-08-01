Фото: poleznaya.dp.ua

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Недалеко от села Варваровка Павлоградского района, на поле пшеницы появился гигантский трезубец. Инициатором оказался местный фермер Дмитрий. Чтобы сделать такое искусство прямо на поле, он сначала разработал схему будущего изображения на карте, рассчитал точные размеры и траектории движения техники. Уже впоследствии Дмитрий "нарисовал" трезубец комбайном.

Фото сделали с помощью дрона с высоты птичьего полета. В соцсетях люди стали благодарить фермера за такой жест. Люди признавались, что им дух перехватывает эту красоту.

Следует отметить, что это поле находится всего в 100 километрах от "серой зоны" - линии активных боевых действий.

Напомним, ранее в Харькове анонсировали выставку. Открытие состоится уже 2 августа. Фотопроект посвящен жизни города во время блекаутов в 2022-2023 годах.