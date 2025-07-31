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31 июля 2025, 12:51

В Bolt наказали таксиста, который в Полтаве влетел в дом

31 июля 2025, 12:51
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скриншот с видео
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30 июля в Полтаве произошел инцидент с участием водителя сервиса Bolt, предположительно находившегося за рулем в состоянии опьянения. В компании уже отреагировали на ситуацию и назвали действия водителя неприемлемыми

Об этом сообщает RegioNews.

"Мы глубоко обеспокоены этой ситуацией, ведь такое поведение водителя абсолютно неприемлемо. Безопасность всех участников дорожного движения — бесспорный приоритет нашей компании", — заявили в Bolt.

В связи с инцидентом учетная запись водителя была навсегда отключена от платформы.

В Bolt также отметили готовность предоставить полиции всю необходимую информацию в рамках расследования.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, 30 июля в Полтаве на улице Сковороды нетрезвый таксист Bolt влетел в жилой дом. По словам очевидцев, водитель такси на протяжении всего утра грубо нарушал правила дорожного движения и вел себя неадекватно.

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