Фото: Запорожский городской совет

В Запорожье из-за вандалов будут обновлять мусорные баки. На это планируют выделить более миллиона гривен

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

В Запорожье работы по замене старых контейнеров проводит ООО "Вельтум-Запорожье" В этом году в Шевченковском районе города уже заменили 85 миллионов гривен. В Хортицком районе тоже планируют заменить 74 контейнера. На это планируют потратить около 1,3 миллиона гривен.

В компании рассказали, что более 400 контейнеров портятся ежегодно из-за длительного срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки ремонтными или строительными отходами, несмотря на то, что они предназначены исключительно для бытового мусора. Однако еще одна причина ущерба – вандалы.

С начала года вандалы в Запорожье повредили более 50 мусорных контейнеров. Эти люди намеренно поджигают пластиковые контейнеры.

Напомним, что недавно такой инцидент произошел на улице Курузова. Там вандалы сожгли мусорный бак дотла. Теперь местные жители будут вынуждены пользоваться одним уцелевшим баком. А в дальнейшем – этот вандализм станет причиной для расходов из бюджета.