15:55  20 июня
На Днепропетровщине военный устроил стрельбу во дворе, ранен ребенок
15:33  20 июня
На Сумщине растет количество случаев бешенства: уже 10 с начала года
11:06  20 июня
Леся Никитюк впервые стала мамой: телеведущая родила сына
UA | RU
UA | RU
20 июня 2025, 23:35

Проблема мусорных баков в Запорожье: как бюджет тратит миллионы из-за вандалов

20 июня 2025, 23:35
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожский городской совет
Читайте також
українською мовою

В Запорожье из-за вандалов будут обновлять мусорные баки. На это планируют выделить более миллиона гривен

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

В Запорожье работы по замене старых контейнеров проводит ООО "Вельтум-Запорожье" В этом году в Шевченковском районе города уже заменили 85 миллионов гривен. В Хортицком районе тоже планируют заменить 74 контейнера. На это планируют потратить около 1,3 миллиона гривен.

В компании рассказали, что более 400 контейнеров портятся ежегодно из-за длительного срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки ремонтными или строительными отходами, несмотря на то, что они предназначены исключительно для бытового мусора. Однако еще одна причина ущерба – вандалы.

С начала года вандалы в Запорожье повредили более 50 мусорных контейнеров. Эти люди намеренно поджигают пластиковые контейнеры.

Напомним, что недавно такой инцидент произошел на улице Курузова. Там вандалы сожгли мусорный бак дотла. Теперь местные жители будут вынуждены пользоваться одним уцелевшим баком. А в дальнейшем – этот вандализм станет причиной для расходов из бюджета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
вандализм бюджет Запорожье
В Запорожье третий день подряд фиксируют загрязнение воздуха
19 июня 2025, 08:53
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Право на образование не освобождает от мобилизации: министр образования высказался о студентах старше 25 лет
20 июня 2025, 22:45
Эксперт заявил, что фортификации в Сумской области нужно было строить еще год назад
20 июня 2025, 21:55
"Холостяк" стартует: актер Тарас Цымбалюк показал фото со знаменитой красной дорожкой
20 июня 2025, 21:45
Одна из стран Европы готова отменить защиту для украинцев
20 июня 2025, 21:39
Во Львовской области руководитель благотворительного фонда обманул военных и волонтера на 1,3 млн грн
20 июня 2025, 21:29
Украина наращивает производство дронов-перехватчиков "Шахедов"
20 июня 2025, 21:08
Россияне атаковали Днепропетровщину: произошел пожар, пострадали здания
20 июня 2025, 20:55
Продавал авто – мобилизовали: в ТЦК подтвердили, что используют Auto.Ria для мобилизации
20 июня 2025, 20:17
Мужчине, повредившему 80 надгробий в Киевской области, грозит до 7 лет лишения свободы
20 июня 2025, 20:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Сергей Фурса
Максим Жорин
Остап Дроздов
Все блоги »