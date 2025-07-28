Фото: "Відомо"

У центральному парку Дніпра ім. Лазаря Глоби зібрали залишки вуличних піаніно, які свого часу були частиною культурного простору міста

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інструменти, що стояли на відкритих майданчиках парку, стали популярними серед містян і гостей - на них могли вільно грати всі охочі. Вони слугували не лише для розваги, а й сприяли живій взаємодії з мистецтвом у публічному просторі.

Проте з часом піаніно почали втрачати вигляд. Через постійні ушкодження та прояви вандалізму інструменти поступово вийшли з ладу. Частину з них зламали повністю, інші - серйозно пошкодили, в результаті чого всі піаніно втратили можливість звучати. Тепер вони зібрані в одному місці в межах парку й нагадують про колись успішний проєкт.

Тепер вони стоять зламані в одному місці

Ініціатива встановлення відкритих піаніно в місті була натхнена світовими практиками, де подібні елементи культури стали символами доступності мистецтва. У Дніпрі такий формат також набув популярності серед жителів, однак ідея не змогла прижитися через нестачу догляду та відсутність охорони.

Колись піаніно були окрасою парку

Зараз розбиті інструменти - це не просто фізичні рештки проєкту, а й свідчення більш глибокої проблеми - байдужості до спільного майна та нездатності підтримувати творчі ініціативи.

Раніше повідомлялося, проблема сміттєвих баків у Запоріжжі: як бюджет витрачає мільйони через вандалів. З початку року вандали у Запоріжжі пошкодили понад 50 контейнерів для сміття. Ці люди навмисно підпалюють пластикові контейнери.