В Днепре воссоздадут соборную мечеть, разрушенную почти 100 лет назад

фото: "Відомо"

В Днепре, на улице Херсонской, готовятся к реконструкции первой соборной мечети Екатеринослава — культового сооружения, которое советские власти уничтожили почти сто лет назад

Об этом сообщает издание "Відомо", передает RegioNews.

Мечеть была возведена более столетия назад и играла важную роль не только как религиозная святыня, но и как культурный центр местной мусульманской общины. Здесь учили детей, проводили собрание и развивали культурную жизнь.

В 1920-х годах советские власти ликвидировали общину, а здание перестроили, фактически уничтожив его первоначальный вид. Единственной уцелевшей частью осталась восточная апсида — она станет символической основой восстановленного комплекса.

Новый архитектурный проект разработал днепровский архитектор Игорь Саенко. В нем объединены элементы исторической архитектуры — минарет, купол, фасад — с современными решениями: стеклянной крышей, подземным паркингом и функциональными просторами.

В отстроенной мечети планируется обустроить молитвенные залы для мужчин и женщин, культурно-образовательный центр, детские комнаты и музей крымскотатарской культуры.

Пространство будет открыто не только для мусульман, но и для всех желающих, ценящих историю, память и межнациональное единство.

Напомним, в Украине в результате полномасштабной российской агрессии повреждены 1419 памятников культурного наследия и 2233 объекта культурной инфраструктуры.