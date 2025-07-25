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25 липня 2025, 19:33

На Дніпропетровщині врятували дитину, яка випала з вікна

25 липня 2025, 19:33
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Фото: ДСНС
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На Дніпропетровщині лікарі виписали з лікарні дитину. Дівчинка випала з вікна четвертого поверху

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпропетровській області, в місті Покров з лікарні виписали дворічну дівчинку. Про це розповіла її мама. Жінка подякувала лікарям, які допомогли її дитині, а також небайдужим жителям міста, які допомагали збирати гроші на лікування.

Інцидент з дитиною стався 10 липня. Тоді в Покрові дівчинка випала з вікна квартири на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Доки мама спала, дворічна дитина вилізла на вікно, де не було москітної сітки, і впала.

Нагадаємо, раніше у Тернополі п'ятирічний хлопчик випав з вікна. Його в тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Відомо, що дитина перебуваючи на підвіконні у квартирі, сперлася на москітну сітку і це стало причиною падіння.

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