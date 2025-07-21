фото: Национальная полиция Украины

За прошедшие сутки в Донецкой области зафиксированы масштабные обстрелы со стороны российских войск

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Враг нанес 3 745 ударов по жилым кварталам и позициям вдоль линии фронта. В результате атак погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Больше всего пострадали Славянск, Лиман, Мирноград и Родинское. В Славянске в результате атаки четырех беспилотников погибла мирная жительница. В Лимане вражеские дроны ранили местного жителя. Артиллерийский обстрел Мирнограда привел к травме трех человек. Еще двое мирных граждан получили ранения в Родинском.

Среди поврежденных объектов – 58 гражданских сооружений, в том числе 37 частных и многоквартирных домов. Все случаи зафиксированы следователями и оперативниками СБУ.

Правоохранители открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение законов и обычаев войны". Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, россияне снова обстреляли Харьковщину, повреждены дома и линия электропередач.