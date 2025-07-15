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На Дніпропетровщині збираються побудувати сучасний скейт-парк. Стало відомо, скільки коштів буде спрямовано на це

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У місті Самар планують збудувати новий сучасний скейт-парк. Очікується, що він буде знаходитися в міському парку імені Сучкова. Замовником виступає комунальне підприємство "Благоустрій міста" Самарівської міської ради.

До обсягу робіт входить улаштування 71 кубічного метру бетонної підготовки, а також 105 кубометрів плоских фундаментних залізобетонних плит. Завершити роботи хочуть вже до вересня цього року.

При цьому очікувана вартість робіт 3 523 534 гривень.

Нагадаємо, раніше в Києві скасували тендер на 160 мільйонів гривень. У столиці на ці гроші хотіли "відремонтувати" крематорій. Проте правоохоронці під час моніторингу публічних закупівель знайшли порушення.