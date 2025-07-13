Оккупанты сбросили авиабомбы на село на Днепропетровщине: из-под завалов деблокировали тело женщины
Сегодня утром россияне направили КАБы на жилищный сектор села Великомихайловка Синельниковского района. Под завалами спасатели обнаружили тело женщины
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В результате удара разрушен жилой дом. На одном из частных подворий произошло возгорание. Горели летняя кухня и гараж. Повреждены пять домов.
"В Великомихайловской общине на Синельниковщине погибла 88-летняя женщина. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером и утром армия РФ терроризировала два района Днепропетровщины КАБами, РСЗО и ударными дронами. Ранения получил мирный житель.
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