Российские войска ударили дронами по Самару: повреждена инфраструктура
Сегодня, 13 июля, российские войска атаковали ударными БпЛА город Самар на Днепропетровщине
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Враг атаковал город Самар беспилотниками. Повреждена инфраструктура. Детали выясняем", - говорится в сообщении.
Напомним, с вечера 12 июля армия РФ терроризировала два района Днепропетровщины КАБами, РСЗО и ударными дронами. Ранения получил мирный житель.
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