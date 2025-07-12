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Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В ОВА рассказали о последствиях

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, ночью российские военные обстреляли Никопольщину из артиллерии и беспилотников. Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

Уже утром россияне атаковали управляемыми авиабомбами Великомихайловскую общину. Погибли два человека. Загорелось авто. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который 11 июля получил ранения в результате обстрелов. Впоследствии Сергей Лысак поделился еще одной трагической новостью.

В Никополе в результате обстрела российской артиллерии погибла 27-летняя женщина. Также двое местных жителей пострадали: это 86-летняя женщина и 35-летний мужчина, которого госпитализировали.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто, линии электропередач.

Напомним, что во Львове в результате обстрела пострадали корпуса Львовской политехники. Выбило около 100 окон.