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11 июля 2025, 18:59

Россияне из Запорожской области вывезли детей в военизированный лагерь

11 июля 2025, 18:59
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Фото из открытых источников
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Оккупанты продолжают милитаризацию украинских детей с временно оккупированных территорий

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, около 100 подростков из Запорожской области россияне вывезли в лагерь "Авангард", находящийся в Волгоградской области РФ. Это они сделали в рамках проекта "Дороги победы".

Отмечается, что украинских детей россияне будут учить, как обращаться с оружием, а также будут проводить псевдолекции по истории России. Отбор проводили оккупационные "департаменты образования" вместе с кремлевскими военизированными структурами.

Напомним, ранее стало известно о принудительном вывозе детей в Россию из временно оккупированной части Херсонской области. Отмечалось, что целью россиян является изменение мировоззрения украинских детей, чтобы вину за войну перевести на Украину.

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