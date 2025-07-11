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Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, около 100 подростков из Запорожской области россияне вывезли в лагерь "Авангард", находящийся в Волгоградской области РФ. Это они сделали в рамках проекта "Дороги победы".

Отмечается, что украинских детей россияне будут учить, как обращаться с оружием, а также будут проводить псевдолекции по истории России. Отбор проводили оккупационные "департаменты образования" вместе с кремлевскими военизированными структурами.

Напомним, ранее стало известно о принудительном вывозе детей в Россию из временно оккупированной части Херсонской области. Отмечалось, что целью россиян является изменение мировоззрения украинских детей, чтобы вину за войну перевести на Украину.