Фото: Відомо

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

На Дніпропетровщині почалося активне цвітіння сибірського борщівника - рослини, яка хоч і менш отруйна за свого "побратима" борщівника Сосновського, але також може спричинити серйозні опіки шкіри та інші ускладнення.

Сибірський борщівник росте на території області і досягає висоти близько 1,5 метра. Його міцне стебло і жовтувато-білі квіти легко впізнати. У рослині містяться фуранокумарини - речовини, які під дією ультрафіолету викликають хімічні опіки. При контакті з шкірою в сонячну погоду це може призвести до почервоніння, свербежу, пухирів і навіть подразнення слизових оболонок. Симптоми часто з'являються не одразу, а через кілька годин або навіть наступного дня, що ускладнює діагностику.

Фото: Відомо

Особливу увагу варто звернути на дітей, які часто граються з високими стеблами борщівника, використовуючи їх у ролі "трубочок" або підносячи до очей та рота. Це становить серйозну загрозу, особливо для людей із чутливою шкірою.

Фахівці радять не намагатися самостійно видаляти борщівник без засобів захисту. При попаданні соку рослини на шкіру потрібно швидко промити уражене місце холодною водою і захистити від сонця. У разі сильних реакцій слід звертатися до лікаря. Екологи наголошують, що навіть менш токсичні види цієї рослини можуть завдати шкоди, тож дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути серйозних наслідків.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині вилучено понад 80 кущів конопель у 35-річного жителя.