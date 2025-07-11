13:38  11 июля
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
UA | RU
UA | RU
11 июля 2025, 19:10

На Днепропетровщине установят 25 чешских систем очистки воды на $6,75 млн

11 июля 2025, 19:10
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

На Днепропетровщине установят 25 чешских систем очистки воды на $6,75 млн

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Днепропетровской области в ближайшее время будет установлено 25 современных систем очистки воды, которые поступят в помощь от правительства Чехии. Общая стоимость этого проекта составляет 6,75 миллиона долларов. Эти современные станции будут переданы громадам Никопольского и Синельниковского районов.

О планах предоставления новой партии поддержки региона сообщил Правительственный уполномоченный Чешской Республики по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный. Встреча с ним состоялась во время Конференции URC 2025 в Риме, где представители Днепропетровщины могли обсудить сотрудничество и дальнейшие перспективы развития.

Напомним, Россия превращает Донбасс в зону экологического бедствия , – ЦНС.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
вода экология Днепропетровская область Чехия помощь
Трое раненых из-за атак на Днепропетровщине: среди них - тяжело травмированный
11 июля 2025, 18:59
Мощный град накрыл Днепропетровскую область: область страдает от непогоды
11 июля 2025, 17:54
У 46-летнего жителя Днепропетровщины обнаружили арсенал оружия в гараже
11 июля 2025, 14:02
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
Кремль серьезно рассматривает сценарий ядерного удара по Украине, - The Telegraph
11 июля 2025, 19:26
Россияне из Запорожской области вывезли детей в военизированный лагерь
11 июля 2025, 18:59
Трое раненых из-за атак на Днепропетровщине: среди них - тяжело травмированный
11 июля 2025, 18:59
Охраняли камеры пыток, расселяли рашистов и грабили дома: разоблачили 7 коллаборантов в Херсоне
11 июля 2025, 18:41
В Черкасской области задержали браконьеров: ловлей рыбы нанесли ущерб более чем на 2 млн грн
11 июля 2025, 18:20
Мощный град накрыл Днепропетровскую область: область страдает от непогоды
11 июля 2025, 17:54
Убитый полковник СБУ Воронич принимал участие в спецоперации в Курской области и ликвидации "Моторолы" - NYT
11 июля 2025, 17:27
В Киевской области мошенники украли миллионы у родственников пропавших без вести военных
11 июля 2025, 17:15
Во Львовской области бывший военный зарабатывал на фейковых документах для ухилянцев
11 июля 2025, 16:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »