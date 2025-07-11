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Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Днепропетровской области в ближайшее время будет установлено 25 современных систем очистки воды, которые поступят в помощь от правительства Чехии. Общая стоимость этого проекта составляет 6,75 миллиона долларов. Эти современные станции будут переданы громадам Никопольского и Синельниковского районов.

О планах предоставления новой партии поддержки региона сообщил Правительственный уполномоченный Чешской Республики по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный. Встреча с ним состоялась во время Конференции URC 2025 в Риме, где представители Днепропетровщины могли обсудить сотрудничество и дальнейшие перспективы развития.

Напомним, Россия превращает Донбасс в зону экологического бедствия , – ЦНС.