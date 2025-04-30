Россия превращает Донбасс в зону экологического бедствия, – ЦНС

фото: Центр национального сопротивления

На временно оккупированной части Донбасса российские оккупанты массово сливают шахтные воды, канализационные стоки и промышленные отходы в водоемы

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за разрушенной инфраструктуры, отсутствия очистки и контролируемых сбросов, регион стремительно погружается в состояние экологического бедствия.

По информации ЦНС, оккупанты не только игнорируют экологические нормы, но и сознательно уничтожают остатки водоочистной инфраструктуры, оставшейся после начала полномасштабной войны.

Загрязненные шахтные воды отравляют почву, подземные источники и реки. В результате в регионе возрастают риски возникновения эпидемий и полного уничтожения экосистем.

Напомним, ранее во временно захваченном россиянами Мариуполе зафиксировали вспышку ботулизма. Также сообщалось о вспышке птичьего гриппа в городе.