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11 липня 2025, 19:10

На Дніпропетровщині встановлять 25 чеських систем очищення води на $6,75 млн

11 липня 2025, 19:10
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фото: ілюстративне
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На Дніпропетровщині встановлять 25 чеських систем очищення води на $6,75 млн

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області найближчим часом встановлять 25 сучасних систем очищення води, які надійдуть як допомога від уряду Чехії. Загальна вартість цього проєкту становить 6,75 мільйона доларів. Ці сучасні станції будуть передані громадам Нікопольського та Синельниківського районів.

Про плани надати нову партію підтримки регіону повідомив Урядовий уповноважений Чеської Республіки з питань відновлення України Томаш Копечний. Зустріч із ним відбулася під час Конференції URC 2025 у Римі, де представники Дніпропетровщини мали змогу обговорити співпрацю та подальші перспективи розвитку.

Нагадаємо, Росія перетворює Донбас на зону екологічного лиха, – ЦНС.

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