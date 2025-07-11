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11 июля 2025, 04:00

Житель Днепроперовщины был пойман на попытке бежать за границу и заработать на других

11 июля 2025, 04:00
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Фото: Нацполиция
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Пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки за границу. За ней, как оказалось, стоял житель Днепропетровской области

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В одном из сел Раздельнянского района пограничники остановили две легковушки. В автомобилях кроме водителей было еще пять человек. Как оказалось, 40-летний житель Днепропетровщины пытался уехать в Молдову. Однако потом он получил предложение стать посредником и заработать на этом деньги.

Он организовал трансфер для "клиентов" в Одессе. Впоследствии он получил бы процент суммы, которую заплатили организаторам эти мужчины. Однако правоохранители задержали их, и путешествие не удалось.

Сейчас мужчине доложено о подозрении по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 121 тысячи гривен.

Напомним, ранее заблокировали еще одну схему пересечения границы на Прикарпатье. Организатор предлагал мужчинам выезд за пределы страны в обход официальных пунктов пропуска.

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